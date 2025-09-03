Кадыров прокомментировал санкции Британии против его матери

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал введенные Великобританией санкции против своей матери Аймани.

Политик заявил, что эти действия свидетельствуют об отсутствии у Запада моральных и правовых норм. По его словам, Лондон, вводя санкции против Кадыровой, руководствовался ненавистью и русофобией.

"Он (Запад. – Прим. ред.) борется не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным. Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов", – обратил внимание глава Чечни.

Великобритания 3 сентября ввела антироссийские санкции против 3 организаций и 8 физлиц.

Помимо Кадыровой, в списке оказались командир полка полиции спецназначения республики Замид Чалаев, заместитель премьер-министра и министр по делам молодежи Татарстана Лейла Фазлеева и Ринат Садыков, руководитель федерального подросткового центра Валерий Майоров.

Более того, были введены санкции против Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, российского движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеров победы".