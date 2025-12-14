Кадыров выразил готовность принять участие в выборах главы Чечни в 2026 году

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять участие в выборах лидера республики в следующем году. Об этом он сказал во время прямой линии.

По словам Кадырова, он пойдет на выборы при условии, если его поддержат Владимир Путин и народ.

"Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", – подчеркнул он.

Ранее глава Чечни рассказал, что является помощником и верным соратником российского лидера во всех направлениях. Он отметил, что это касается вопросов обеспечения безопасности России, политического развития и многого другого.

Путин, в свою очередь, говорил, что Кадыров может гордиться результатами развития республики за последние годы. В частности, он указывал, что российские солдаты, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют на фронте.

Кроме того, Кадыров сообщил Путину, что экономические показатели региона увеличились на 32%, промышленное производство – на 47%.

