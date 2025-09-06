Кадыров опроверг сообщения о личном самолете и отдыхе в ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о том, что он имеет личный самолет, на котором летает на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Его слова приводит РИА Новости.

"Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему", – сказал он.

По словам главы Чечни, в ОАЭ он бывает только раз в год для решения вопросов экономики.

"Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике, - объяснил он агентству", – добавил он.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. По его словам, он сам попросит об освобождении от должности. При этом Кадыров выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

