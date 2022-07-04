"Жизнь в большом городе": дороги и транспорт в ТиНАО

За 10 лет в ТиНАО построили восемь станций метро, линию МЦД-2 и 340 километров дорог. Как изменилась транспортная доступность жителей? За какое время теперь можно добраться из ТиНАО в центр Москвы?

Как обновляют подвижной состав общественного транспорта? И какие новые маршруты открывают? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе"