На фестивале "10 лет. Новая Москва" приготовят блюда из продуктов, выращенных в ТиНАО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Посетители фестиваля "10 лет. Новая Москва" могут попробовать приготовленные блюда из произведенных в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы продуктов, сообщает Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гостям представлены различные виды шашлыка, блюда на гриле, свежие овощи, лимонады, чаи и морсы. Кроме того, на площадке фестиваля можно попробовать суп-гуляш с говядиной в подовом ржаном хлебе, плов с ягнятиной, кутабы со шпинатом и сыром, разные колбаски с гарнирами. Также в меню есть перепела на мангале, шашлык из креветок или фермерской баранины, скумбрия и стейк из лосося, приготовленные на гриле, свинина на углях, каре ягненка, курица, отбивные из индейки, радужная форель, сыр халуми, а также овощи, выращенные в ТиНАО и приготовленные на гриле.

В рамках фестиваля гости могут приобрести мини-пиццы с курицей на гриле, четырьмя видами сыра, с ветчиной и сыром, бургеры, корн-доги с сосисками и сыром, гонконгские вафли с различными начинками.

Посетителям также рекомендовали попробовать рисовые шарики с трюфелем и подмосковными помидорами или с подмосковными сырами и шафраном.

Среди напитков на фестивале представлены лимонады, клюквенные и смородиновые морсы, квас.

Фестиваль "10 лет. Новая Москва" проходит с 1 по 10 июля на фестивальных локациях в центре столицы.

Мероприятие проходит на Манежной площади и переходе между Манежной площадью и площадью Революции. Посетителей знакомят с туристическими возможностями ТиНАО. Их ждет специальная культурная и гастрономическая программа, увлекательные мастер-классы для детей и продукция предприятий ТиНАО.

Там можно будет узнать о санаторно-курортных комплексах, возможностях организовать детский отдых, достопримечательностях округов, парках для отдыха и местах для организации рыбалки.

На Манежной площади юные гости могут посетить Детский кружок творчества. Под руководством опытных педагогов можно будет расписать керамическую или стеклянную кружку, оформить оригинальным рисунком футболку, научиться работать с бисером, создать кино и мультфильмы, принять участие в квесте.

