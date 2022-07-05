Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Американская компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже своих ресторанов KFC в России местному покупателю, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Yum! Brands окончательно покинет российский рынок, как только сделка будет завершена.
В то же время в пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время большая часть заведений, работающих в стране под брендом KFC, управляется по договорам франчайзинга. Эти рестораны принадлежат российским юрлицам и работают в обычном режиме.
"Как было объявлено ранее, Yum! Brands приостановила все инвестиции в развитие в РФ и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах. В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами", – подчеркнули в организации.
Ранее стало известно, что польский холдинг AmRest, который управляет в России точками KFC и пиццериями Pizza Hut, ищет новых покупателей на свои российские активы. Как сообщали СМИ, предложение поступило одному из рестораторов Петербурга.
Позднее появилась информация, что франшиза Pizza Hut продала свой бизнес в РФ. Новым владельцем стала компания "Ной-М", одним из учредителей которой является старший вице-президент "Ростик групп" Владимир Мехришвили.
Российскую сеть Pizza Hut ожидает ребрендинг, однако новый владелец пока не определился с названием.
Компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже своих ресторанов KFC в России
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