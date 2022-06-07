Pizza Hut продала бизнес в РФ – СМИ

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Польская компания Amrest, являющаяся оператором сети ресторанов Pizza Hut в России, продала франшизу. Новым владельцем стала компания "Ной-М", одним из учредителей которой является старший вице-президент "Ростик групп" Владимир Мехришвили. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным источников издания, российскую сеть Pizza Hut ожидает ребрендинг, однако новый владелец пока не определился с названием. В Amrest подтвердили, что компания больше не будет управлять бизнесом в России, поскольку теперь рестораны принадлежат местной компании.

Отмечается, что возможной причиной продажи российского бизнеса для Amrest стала его убыточность. Так, в 2020 году компания потеряла около 400 миллионов рублей.

Как сообщил собственник одного из помещений пиццерии, арендный договор был перезаключен на компанию ООО "Ной-М". По данным из открытых источников, генеральным директором компании является Алексей Чайка, а одним из учредителей – старший вице-президент "Ростик групп" ("IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Fridays и Costa Coffee) Владимир Мехришвили.

В начале марта американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, объявила о приостановке своих инвестиций в развитие ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В компании подчеркнули, что вся прибыль от операций в России будет направлена на гуманитарные цели.

