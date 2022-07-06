Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона об ответственности за опасное вождение.
Наказание, согласно проекту, вводится для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без водительского удостоверения.
Такие нарушители могут получить штраф до 250 тысяч рублей или быть лишены свободы до 1 года. В данном случае их также лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
Кроме того, из документа следует, что за повторное нарушение с судимостью за оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти в результате аварии можно получить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Нарушителю также могут быть назначены принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на 2 года.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал внести поправки в два законопроекта, направленные на ужесточение наказания за вождение без прав. В середине июня документы были приняты в I чтении. Так, за повторное управление транспортным средством без прав будет грозить штраф вплоть до 100 тысяч рублей.
Если же человек ранее привлекался по части 4 статьи 12.7 КоАП, то ему будет грозить уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до одного года.
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