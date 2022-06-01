В Госдуме выступили за включение в КоАП статьи за агрессивное вождение

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме готовится законопроект о включении в КоАП РФ статьи за агрессивное вождение. По мнению авторов инициативы во главе с главой комитета по труду Ярославом Ниловым, опасное вождение в течение некоторого времени совершается только умышленно.
"Водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам", – говорится в документе, который приводит газета "Известия".
По словам авторов, по вине таких водителей совершаются 80% аварий. При этом ответственность за это сегодня не установлена. В связи с этим депутаты предложили установить штраф за такое нарушение в размере 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении увеличить его до 10 тысяч рублей или рассмотреть возможность лишения прав до года.
Нилов отметил, что в данном вопросе необходимо ориентироваться на международную практику и соблюдать условия умысла в действиях водителя, обязательной видеофиксации нарушения и принятие решения по установлению вины судом.
В свою очередь, член фракции КПРФ Николай Арефьев заявил, что в данном законопроекте необходимо прояснить понятие "опасное вождение", поскольку есть участники дорожного движения, которые могут совершать резкие маневры, но применять к ним меры будет лишним.
Пересмотреть вид наказания предложил и зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов. По его мнению, на водителей-лихачей, которыми часто являются молодые люди, эффективнее будут действовать исправительные работы, чем лишение прав.
В январе в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые грубо нарушают ПДД на регулярной основе. Речь идет об автомобилистах, которые ранее привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. За повторное нарушение им грозит наказание в виде трех лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
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