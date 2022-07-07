В Госдуму внесен проект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесли законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности праздничным и выходным днем. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В России этот праздник отмечают 8 июля. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что этой дате надо придать особое значение, чтобы создать и укрепить в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи.

Если 8 июля отнесут к нерабочим праздничным дням, россияне смогут в этот день собираться всей семьей, проводить время со своими родными и близкими.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко, Ольга Алимова (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду").

Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.

