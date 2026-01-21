"Ъ": более 600 шоурумов китайских автомобилей прекратили работу в России в 2025 году

Фото: depositphotos/geniuslady

Количество шоурумов автомобилей китайского производства, которые объявили о закрытии в России в 2025 году, увеличилось в 1,4 раза по сравнению с позапрошлым годом. Всего работу прекратили 643 объекта, сообщил "Коммерсант".

Уточняется, что открылось за 2025 год 459 салонов, что в 3 раза меньше, чем в 2024-м. Таким образом, на авторынке доля китайских брендов сократилась с 67 до 64%, а общее число салонов в стране упало до 2,6 тысячи точек.

Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинга" Александр Корнев в беседе с изданием подчеркнул, что закрытие или переформатирование в иной бренд затронуло каждый четвертый салон.

Это, как отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, могло стать следствием сильных убытков, которые понести дилеры в начале 2025 года.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов дополнил, что в прошедшем году дилеры не ставили главной задачей открытие новых точек, а сфокусировались на распродаже имеющихся автомобилей.

Ранее россиян предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы. Сейчас за подобные нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей, но такая мера неэффективна, посчитали в Национальном автомобильном союзе.

Обсуждение возникло на фоне того, что водителям сложнее пользоваться зеркалами заднего вида, если сзади едет авто со слишком яркими фарами. Кроме того, встречные машины ослепляют поток.

