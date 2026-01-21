Форма поиска по сайту

21 января, 10:41

Происшествия

МЧС перебросит дополнительную технику на Камчатку для уборки снега

Фото: ТАСС//NEWS.ru/Алексей Белкин

МЧС РФ перебросит спецбортом дополнительную технику на Камчатку для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее поручение и распоряжение были даны правительством России и главой МЧС Александром Куренковым. Снегоуборочную технику доставят с территории Сахалинской области. Предварительно, в регион направят около 7 единиц.

"Сегодня на борт ведомственного самолета Ил-76 погружены 2 погрузчика и навесное оборудование к ним", – уточнили в МЧС.

Мощные циклоны, накрывшие Камчатку этой зимой, стали самыми сильными за последние десятилетия. Из-за ветра и снега некоторые дороги в регионе оказались перекрыты, а занятия в ряде школ отменены.

В условиях непогоды местные дорожные службы максимально мобилизовались. В регионе было задействовано значительное количество техники и людей. Тем не менее необходимое число высокопроходимой техники на Камчатке отсутствует.

При этом в Петропавловске-Камчатском объявили режим ЧС муниципального уровня. Это решение было принято после того, как из-за схода снега с крыш там погибли 2 человека. Предполагалось, что это позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, а также поможет скоординировать работу служб для предотвращения новых происшествий.

Сотрудники МЧС продолжают борьбу со снежными завалами на Камчатке

