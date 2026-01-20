Форма поиска по сайту

20 января, 14:59

Регионы
Главная / Новости /

Метеоролог Полякова опровергла сугробы с девятиэтажку на Камчатке

Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк

Видеоролики, на которых видны сугробы высотой с девятиэтажный дом на Камчатке, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявила начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова.

"Конечно, такие фото не соответствуют действительности, это шутки", – заявила она в беседе с РИА Новости.

В это же время нынешние снегопады на полуострове являются исключительно редкими – последний раз такая ситуация отмечалась в начале 1970-х годов. В декабре 2025 года в Петропавловске-Камчатском выпало 370 миллиметров осадков, или 316% месячной нормы. За первую половину января 2026 года специалисты зафиксировали еще почти 164 миллиметра осадков (149% нормы).

По данным журналистов, визуально некоторые сугробы в городе достигают высоты вторых этажей зданий. В УГИБДД по Камчатскому краю указывали, что в ряде мест снег полностью засыпал светофоры и дорожные знаки. По сообщению администрации Петропавловска-Камчатского, в городе до сих пор не восстановлено полноценное автобусное сообщение. Жителям не рекомендуется покидать дома без необходимости.

Ранее глава региона Владимир Солодов заявил, что власти Камчатки планируют обратиться к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий мощных циклонов, ставших самыми сильными за последние десятилетия.

Он указывал, что дорожные службы максимально мобилизовались, работает значительное количество техники, в уборке снега задействовано большое количество людей. Однако в регионе нет необходимого количества специализированной высокопроходимой техники.

Сотрудники МЧС продолжают борьбу со снежными завалами на Камчатке

регионыпогода

