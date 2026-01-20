Власти Камчатки попросят правительство РФ помочь с ликвидацией последствий циклона

Фото: телеграм-канал "Солодов. Камчатка"

Власти Камчатки планируют обратиться к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий мощных циклонов, ставших самыми сильными за последние десятилетия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

По словам губернатора, местные дорожные службы максимально мобилизовались, работает значительное количество техники, в уборке снега задействовано большое количество людей. Однако в регионе нет необходимого количества специализированной высокопроходимой техники.

Солодов добавил, что Камчатка заручилась поддержкой зампреда правительства РФ, полномочного представителя президента Юрия Трутнева по выделению такой техники. Это высокопроизводительные шнекороторы и необходимая техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам.

Ранее в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован максимум осадков – 39 миллиметров. Из-за сильного ветра и снега некоторые дороги в регионе оказались перекрыты, а занятия в ряде школ отменены.

Кроме того, режим ЧС муниципального уровня объявили в Петропавловске-Камчатском после того, как там погибли 2 человека из-за схода снега с крыш. Предполагалось, что такое решение позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, а также поможет скоординировать работу служб для предотвращения новых происшествий.