Маск призвал отказаться от ChatGPT после гибели нескольких пользователей

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский предприниматель Илон Маск призвал отказаться от чат-бота ChatGPT из-за информации о гибели пользователей после общения с ним. Об этом он написал в соцсети Х.

"Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT", – подчеркнул бизнесмен.

Таким образом предприниматель прокомментировал сообщения о том, что использование чат-бота связано с 9 случаями гибели людей, в том числе подростков. В 5 случаях это привело к самоубийству.

Ранее ChatGPT смог набрать максимальный балл по 9 предметам из 15 на вступительном экзамене в университеты Японии. В испытании также участвовали чат-боты Gemini и Claude Opus. При этом общая точность ответов ChatGPT составила 97%. Claude Opus получил высший балл по 3 предметам, а Gemini – по 2.

В декабре 2025 года OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Она более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель работает в 4 раза быстрее, чем раньше.