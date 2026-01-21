Форма поиска по сайту

21 января, 10:12

Происшествия
SHOT: российские альпинисты оказались заблокированы на склоне вулкана в Антарктиде

Фото: телеграм-канал SHOT

Группа, в состав которой входят 12 российских альпинистов, застряла на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. На высоте 1 500 метров их накрыла вьюга, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, непогода не дает туристам сдвинуться с места уже 6 дней.

Уточняется, что экспедицией руководят гиды Артем Ростовцев и Александра Дорожукова. Ночная температура в районе вынужденной стоянки альпинистов достигает минус 42 градусов. В настоящее время они не могут продолжить восхождение или спуститься вниз из-за шторма.

Ранее чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип накрыло лавиной возле города Симд-де-л’Ортель в Андорре. Инцидент произошел в зоне с низкой лавинной опасностью, когда девушка каталась в горах на высоте примерно 2 400 метров. Вместе с ней была ее собака, которая тоже оказалась под снежной массой.

Кроме того, сход лавины произошел на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванети в Грузии. По данным СМИ, снежная масса накрыла десятки туристов, среди которых оказались россияне. Выяснилось, что пострадали два человека.

