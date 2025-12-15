Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:36

Происшествия

Дело возбуждено по факту исчезновения туристов в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Пермского края"

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе горы Ослянки в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Поисками занимаются спасатели, сотрудники краевого МЧС, участники поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт", "Отряд имени Ирины Бухановой", волонтеры, полицейские и местные жители. Для обнаружения туристов используются беспилотники, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Всего к поискам привлекли свыше 100 человек и 46 единиц техники, рассказали в ведомстве.

Незарегистрированная туристическая группа пропала 13 декабря при восхождении на Ослянку. Она не вышла в назначенное время на точку сбора – в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа.

Всего в группе были 15 человек, 2 из них смогли вернуться в поселок. Поиск оставшихся осложняется горной местностью и неблагоприятными погодными условиями.

Группа туристов пропала в районе пермской горы Ослянки

