15 декабря, 12:36Происшествия
Дело возбуждено по факту исчезновения туристов в Пермском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС Пермского края"
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе горы Ослянки в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
Поисками занимаются спасатели, сотрудники краевого МЧС, участники поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт", "Отряд имени Ирины Бухановой", волонтеры, полицейские и местные жители. Для обнаружения туристов используются беспилотники, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Всего к поискам привлекли свыше 100 человек и 46 единиц техники, рассказали в ведомстве.
Незарегистрированная туристическая группа пропала 13 декабря при восхождении на Ослянку. Она не вышла в назначенное время на точку сбора – в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа.
Всего в группе были 15 человек, 2 из них смогли вернуться в поселок. Поиск оставшихся осложняется горной местностью и неблагоприятными погодными условиями.
Группа туристов пропала в районе пермской горы Ослянки