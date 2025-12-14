Группа туристов пропала на пермской горе Ослянка

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Группа туристов из 13 человек пропала при восхождении на гору Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По данным ведомства, тургруппа была не зарегистрирована. Она не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа. МЧС привлекло силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

По данным РИА Новости, туристы из Екатеринбурга на снегоходах пропали более суток назад.

Высота горы Ослянки составляет 1 119 метров. Она располагается в 50 километрах от Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.

В конце ноября в районе адыгейской горы Тыбги пропал турист из Краснодара. Выяснилось, что он пошел в поход вместе с подругой. Однако 17 ноября мужчина решил в одиночку подняться в сторону вершины горы Тыбги.

Девушка ждала его возвращения на протяжении суток, после чего решила спуститься в поселок Гузерипль. Она рассказала об исчезновении мужчины сотрудникам Кавказского заповедника.

