Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при сходе лавины в Непале

Фото: depositphotos/kamchatka

Среди иностранцев, пропавших после схода лавины в Непале, нет россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Катманду.

О сходе лавины у пика Ялунг Ри сообщала ранее газета The Kathmandu Post. В момент происшествия рядом находилась группа непальских и иностранных альпинистов, которые пытались забраться на гору Долма Кханг.

Уточнялось, что с людьми до сих пор нет связи, поисково-спасательная операция продолжается.

"Граждан России нет", – отметили в российском диппредставительстве.

До этого пять альпинистов из двух групп стали жертвами схода лавины в Южном Тироле на севере Италии. Погибшими из одной группы оказались отец и его 17-летняя дочь, еще двое выжили. При этом все трое членов другой группы скончались.

