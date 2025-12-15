МЧС заявило, что поиски пропавших туристов в Прикамье осложнены погодными условиями

Фото: телеграм-канал Mash

Поиски туристов, которые не вернулись после прогулки на снегоходах в Пермском крае, осложняются горной местностью, снегопадом и похолоданием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью 15 декабря поиски вели силы краевой и муниципальных служб спасения, а утром к операции присоединился 21 доброволец на снегоходах. Помимо этого, к месту направляются специалисты беспилотной авиации МЧС России.

В ведомстве уточнили, что силы и средства единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличиваются. На данный момент в операции задействованы 22 человека и 10 единиц техники. Подножие горы Ослянки было разделено на круговые сектора для проведения поисков.

Незарегистрированная группа из 13 человек пропала при восхождении на гору Ослянку в Пермском крае 13 декабря. Туристы не вышли в назначенное время на точку сбора – в поселке Средняя Усьва Горнозаводского округа.

Высота горы Ослянки составляет 1 119 метров. Она располагается в 50 километрах от Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.

