РСТ назвал маловероятной версию о нахождении семьи Усольцевых в Таиланде

Фото: телеграм-канал SHOT

Появление в Таиланде пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых маловероятно, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает aif.ru.

Ряд СМИ ранее сообщали, что 48-летнюю Ирину, 64-летнего Сергея и их 5-летнюю дочь Арину якобы видели в Таиланде. Но в действительности для посещения страны нужен загранпаспорт. При этом любой переход границы будет зафиксирован.

Если человек находится в стране свыше 60 или 90 дней, то ему грозит депортация. Поэтому Усольцевым необходимо было бы оформить визы.

"В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране", – отметил собеседник СМИ.

Поэтому работать и находиться в Таиланде без официального статуса не получится – человека рано или поздно депортируют. Также в РСТ усомнились в получении тайских паспортов, так как это долгий процесс.

Об исчезновении Усольцева, его супруги и их дочери стало известно 2 октября. Было установлено, что 28 сентября семья отправилась в поход в сторону горы Буратинка, а позже перестала выходить на связь. Последний раз сигнал их телефона был зафиксирован 6 октября.

Активные поиски семьи завершили 12 октября. После этого продолжались только точечные операции на местах. Следствие считает официальной версией пропажи семейства несчастный случай.

