Эксперт Алешкин назвал криминал возможной причиной пропажи семьи под Красноярском

Спасатели и волонтеры больше недели не могут найти семью Усольцевых, которая пропала во время похода в Красноярском крае. За это время участники поисков обнаружили только их машину. Куда могла исчезнуть семья – в материале Москвы 24.

Пропали бесследно?

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края 28 сентября. По данным главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, глава семейства узнавал у управляющего базы отдыха маршруты к горам "Мальвинка" и "Буратинка", куда семья собиралась в небольшой поход.





ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Со слов местной жительницы она видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде.

"Исходя из показаний близких родственников, мужчина хорошо ориентировался в лесу и горах, регулярно ходил в длительные походы, участвовал в сплавах, был подготовлен и обладал туристическими навыками. Семья характеризуется исключительно положительно", – сказано в сообщении ведомства.

Во время похода Усольцевы перестали выходить на связь, поэтому сын женщины обратился с заявлением о розыске 30 сентября. На данный момент в поисках участвует более 350 человек, среди которых волонтеры поисковых отрядов, сотрудники МЧС и полиции, а также курсанты военной академии. Их охраняют добровольцы с оружием, рассказали ТАСС в местной организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной.

"Местность очень сложная: курумники (каменные глыбы. – Прим. ред.), буреломы, скользкие камни. После снегопада стало особенно опасно. Любой неосторожный шаг может закончиться переломом. Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую <…>. Про волков тоже говорят местные, но подтвержденных следов пока никто из наших групп не видел. Для безопасности с поисковиками рядом находятся охотники и добровольцы с оружием", – рассказали в отряде.

Также была задействована авиация, однако из-за погодных условий обследование территории с воздуха пришлось прекратить, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду. Наземные группы продолжают работу, уточнила она. Всего на момент 7 октября поисковые группы обследовали 3 321 километр таежных дорог и тропинок, рассказали в региональном главке МЧС.

На данный момент был найден автомобиль Усольцевых, припаркованный возле базы отдыха, сообщили ТАСС в региональном главке СК.





ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии В машине (обнаружились) кресло детское, кроссовки женщины, сумочка ее и пакеты. Нет туристического ничего.

Также гид по Кутурчинскому белогорью Наталья Мерецкая рассказала агентству 2 октября, что на снегу были обнаружены следы ребенка, однако они никуда не привели. Кроме того, после изучения двух охотничьих строений, туристической тропы и местности вокруг следов пребывания семьи не нашли, рассказали в региональном СК. Там же добавили, что Усольцевы не покидали территорию Красноярского края общественным транспортом.

Следствие выдвинуло первые версии по пропаже семьи. Согласно одной из них, мужчине стало плохо, а мать с ребенком не выбрались. Помимо этого, семья могла встретиться с медведями, испугаться и потеряться в тайге. Не исключено, что они ожидали спасателей в построенном укрытии, так как палатки с собой у них, предположительно, не было. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.

"Поехали отдыхать абсолютно довольные собой"

Фото: телеграм-канал ДПСО "ЛизаАлерт" Красноярского края

Сергей Усольцев является предпринимателем, а его супруга Ирина – бизнес-тренер и психолог, рассказали родственники журналистам. Перед походом женщина оставила видео в своем телеграм-канале. Она рассказала, что изначально они с мужем не хотели брать с собой маленькую дочь.





Ирина Усольцева пропавшая в лесах в Красноярском крае Мы хотели дать ей на выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами? Но нужно будет долго идти. Она сомневалась, думала, потому что ходить не очень любит – ей ведь 5 лет. Ну вот, решила, что да, поедет с нами.

При этом конечной остановкой в походе должна была стать видовая площадка "Минская петля", которая находилась на расстоянии 200 километров, сказала Ирина.

Сын Данил Баталов рассказал ТАСС, что Сергей Усольцев является таежником со стажем.

"Родители сами походники. Отец – таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях. <…> Скорее всего, у него есть и нож, и спички", – сказал Баталов.

Однако опытный турист и краевой депутат Алексей Кулеш в беседе с "АиФ-Красноярск" подчеркнул, что маршрут мог быть не таким легким, как кажется на первый взгляд.

"Популярность района создает ложное ощущение безопасности. Люди часто недооценивают риски, связанные с походами в тайгу или горы, даже если это маршрут выходного дня", – сказал эксперт.

При этом версии экспертов, что могло случиться с семьей Усольцевых, разнятся. К примеру, эксперт по выживанию Роман Попков отметил, что версия встречи с медведем маловероятно. Он объяснил это тем, что звери стараются избегать человека, а трое для него выглядят слишком опасно, сообщила "КП-Красноярск". При этом директор природного парка "Ергаки" Игорь Грязин сказал журналистам, что взрослые могли "накрутить" себя из-за высокого риска встретиться с медведем они могли увидеть нечто мелькнувшее в зарослях и уйти с тропы.

Волонтер Ирина Якунина, которая участвует в поисках, в разговоре с sibnovosti.ru не исключила, что семья могла упасть со скалы. При этом больше она склоняется к версии с проблемами со здоровьем кого-то из участников похода.





Ирина Якунина волонтер Без костра при минусовой ночевке легко замерзнуть. Сложно гадать, что произошло, но более правдоподобное предположение, что с Сергеем, более опытным, чем Ирина участником, произошла травма либо резкое ухудшение здоровья... по какой-то причине не смогли двигаться... ибо, если бы двигались, рано или поздно вышли на тропу или дорогу, которые ведут вниз к деревне.

Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин в беседе с aif.ru не стал отметать и криминальную версию случившегося.

"Человеческий фактор нельзя исключать. Основная причина происшествий – встреча с недружелюбными людьми, скажем так, и это, к сожалению, чаще всего и происходит", – сказал Алешкин.

Знакомая семьи Усольцевых Александра Спасская в разговоре с журналистами рассказала, что у Ирины могли быть проблемы по роду ее трудовой деятельности.

"Например, Ирина помогла клиентке, которая потом ушла от супруга, а мужчина решил потом отомстить психологу, уничтожив ее семью, так как посчитал, что она разрушила его. Версий может быть много. Абсолютно точных данных нет", – сказала женщина.

При этом она опровергла ряд публикаций в СМИ, что Сергей Усольцев занимается махинациями и гасит огромный кредит, что и могло стать причиной исчезновения семьи.

"Ирина не стала бы жить с человеком, который проводит какие-то махинации незаконные… Она всегда была спокойная, расслабленная, счастливая. У них не было конфликтов, они любили свою дочь. Ирина обожала своего мужа, и, насколько я знаю, супруг относился к ней со взаимной симпатией. Люди поехали отдыхать абсолютно довольные собой", – добавила Спасская.

Однако директор Центра поиска пропавших людей Владимир Рябов рассказал News.ru, что шанс найти семью живой все еще существует. По его словам, туристы могут продержаться в дикой среде в течение нескольких недель.

