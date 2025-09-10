Эксперт Максим Штыб: линейные ориентиры помогут не заблудиться в лесу

Спасатели обнаружили грибника, который бродил в лесах Ленинградской области 16 дней, сообщили СМИ. Что делать, если потерялся в дикой местности, разбиралась Москва 24.

Несказочная прогулка

Спасатели и волонтеры нашли потерявшегося в лесах Ленинградской области 68-летнего Александра Шаврова, который бродил по дикой местности в течение 16 дней. По данным СМИ, серьезного вреда для здоровья он не получил. Мужчина рассказал, что в лесу питался найденными грибами и ягодами и даже отпраздновал свой день рождения в лесном домике. Домой же его отвезли на болотоходе.

Это не первый случай пропажи любителей "тихой охоты" в нынешнем сезоне. Ранее в подмосковных лесах заблудился 78-летний москвич: он ушел в лес за грибами днем 28 августа, но заблудился и вынужденно обратился к экстренной помощи. По данным СМИ, поисковую операцию затруднял тот факт, что у мужчины плохой слух. Тем не менее грибника нашли 29 августа и доставили врачам для анализа здоровья.

Заблудиться в лесу можно и при обычной прогулке. Например, в июне 2025 года бабушка с двумя внучками потерялись в районе Чехова на целых 10 часов. Семья не смогла найти обратную дорогу, но женщина сумела связаться с дочерью, которая вызвала спасателей. Поиски были затруднены, так как сигнал мобильной связи был слабым. К вечеру к спасательной операции подключился вертолет. Это помогло найти семью и передать их место положения группе, которая работала на земле, рассказывали СМИ.

Медицинская помощь потребовалась только младшей внучке, которая подвернула ногу. Все остальные обошлись без серьезных травм.

Как вести себя в лесу

Перед походом в лес следует обязательно сообщить родственникам или друзьям о своем маршруте и планах, рассказал Москве 24 спасатель, инструктор по туризму и первой помощи Максим Штыб. Также он посоветовал надеть яркую одежду: это упростит поиски, если человек заблудился. Камуфляжная экипировка, напротив, затрудняет обнаружение, напомнил специалист.

"Старайтесь не ходить в лес в одиночку: чаще всего в лесу заблуждаются и гибнут те, кто отправился один. Нужно взять с собой бутылку воды и высококалорийные продукты для экстренной ситуации, например шоколад. Если вода закончится, можно использовать воду из реки. Некоторым приходится пить даже из болота, но это помогает выжить", – посоветовал спасатель.

К тому же необходимо положить в рюкзак спички или зажигалку, чтобы развести костер в холодную погоду. Плюс в набор нужно включить фонарик, телефон и внешний аккумулятор. В идеале стоит взять с собой компас, однако им важно уметь пользоваться, добавил эксперт.





Максим Штыб спасатель, инструктор по туризму и первой помощи Также полезно иметь с собой "одеяло спасателя": оно хорошо сохраняет тепло и благодаря металлизированному покрытию помогает обозначить себя при поисках. При этом такая пленка помещается в карман, поэтому почти не занимает место. Важно помнить, что сначала убивает холод, а потом голод.

Перед входом в лес важно запомнить направление, откуда пришли, отметил эксперт. Также нужно обозначить любой линейный ориентир: например, дорогу, реку, линию электропередачи, тропинку или границу болота.

"Идти по лесу, не обозначив для себя ориентир, – это и есть основная проблема заблудившихся", – подчеркнул инструктор.





Максим Штыб спасатель, инструктор по туризму и первой помощи Если потерялись, но удалось выйти на ориентир, который представляет собой линию, нужно идти вдоль нее. Как правило, у этих "линий" всегда находятся тропинки, которые выводят к цивилизации. А если идти вдоль реки, то рано или поздно появится мост.

Если человек осознал, что потерялся, важно остановиться и успокоиться. Паника только усугубляет ситуацию. Затем следует оглядеться, проанализировать местоположение и поискать ориентиры.

"Если умеете, используйте компас. Также можно разово применить навигатор в телефоне, чтобы определить местоположение и направление на выход. Не стоит использовать его постоянно, даже в знакомой местности: если сядет аккумулятор, можно остаться без связи. Если нет уверенности в пути, лучше сразу позвонить спасателям по номеру 112. Они определят местоположение и либо смогут вывести из леса по телефону, либо отправят поисковую группу", – порекомендовал эксперт.

После вызова помощи необходимо остаться на месте и развести костер, чтобы сохранить тепло и быть заметнее. При этом важно не уходить с места, так как поиск пропавших часто ведется по квадратам, есть риск уйти в уже проверенную зону, заключил Максим Штыб.

