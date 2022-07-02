"The City": чем заняться в Москве на выходных

В прокат все-таки вышел новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Это была первая крупная премьера, которую отменили из-за санкций. До официальной премьеры в РФ художник Габбилен Галычев устроил пиратский показ картины и назвал это акционизмом.

Четвертый сезон сериала "Мир Дикого Запада" официально вышел в России. Посмотреть новые серии можно на Amediateka. После смены нескольких исторических эпох а прошлых сезонах герои возвращаются в альтернативный Нью-Йорк.

Для любителей отдыха у воды в Москве работает пляж "Серебряный бор". Он расположен в экологически чистой зоне столицы, поэтому там официально разрешено купаться. Помимо водных развлечений, там можно сыграть пинг-понг, волейбол или большой теннис.

В Еврейском музее в Москве открылась выставка Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание". Тема экспозиции – случайные будничные образы Москвы и ее жителей. Представлено около 50 картин, большая часть из которых показывается впервые.

Подробнее о том, как провести досуг в Москве, – в сюжете проекта The City.

