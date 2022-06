"My name is Moscow": Боливия

Законно ли кормить птиц на улицах Москвы? Действительно ли столичный общепит защищает своих клиентов от домогательств? Можно ли в сезон отключения горячей воды принять душ прямо на улице? И правда ли, что можно разрисовывать картины, выставленные около художественных галерей?

Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Боливии в новом выпуске шоу "My name is Moscow".