Блогер без комплексов Евгения Поплавская примет участие в ретроралли. На старте больше 60 экипажей на автомобилях разных эпох. Все ли они доедут до финиша?

Кто и зачем устраивает такие гонки? И что водители ищут на задворках Москвы? Об этом смотрите познавательный фильм "Я на гонке".