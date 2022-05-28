"Познавательный фильм": я люблю халяву

Евгения Поплавская – блогер без предрассудков и готова на все. Эту неделю она жила полной жизнью: передвигалась по городу, обновляла гардероб, ходила на тренировки и даже организовала свидание мужу, не потратив на все это практически ничего.

Как ей это удалось – смотрите в новом выпуске познавательного фильма "Я люблю халяву".