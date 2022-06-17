Москвичи проголосовали за новые функции приложения "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 170 000 горожан проголосовали за новые функции приложения "Московский транспорт" в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Среди самых популярных существующих функций – поиск удобных маршрутов для разных видов транспорта, расписание и онлайн-прогноз прибытия наземного транспорта, пополнение карты "Тройка".

Горожане также проголосовали и за новые функции. Около 23% голосов получила информация о водном транспорте, 21% голосов – возможность заказать такси из приложения. В тройку лидеров также попала аренда самокатов.

12% голосов получил функционал для автомобилистов, 10% – возможность построения экологичных маршрутов, 9% – услуга бронирования каршеринга. При этом 15 646 горожан решили, что этот вопрос должны решать специалисты. Свой вариант предложили 1 155 человек.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" с момента его появления зарегистрировались более 6 миллионов жителей Москвы. За 8 лет существования проекта было проведено 5,4 тысячи опросов, собрано более 189 миллионов мнений горожан. Уточняется, что 57% пользователей "Активного гражданина" составляют женщины. В возрастной категории преобладают москвичи от 35 до 44 лет (30%).

