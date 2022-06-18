Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 18 июня, жителей столицы ожидает переменная облачность и до 22 градусов тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков", – приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что в Подмосковье температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что проливные дожди ожидаются в Москве в середине следующей недели.

Синоптики рассказали, что в предстоящие выходные вероятность осадков будет низкая при температуре 21...23 градуса, тогда как к середине следующей неделе погода начнет ухудшаться.

