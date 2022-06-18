"The city. Едим": новый взгляд на Кавказ

Традиционные хачапури и хинкали любят все, но они изрядно надоели. Саша Ильин и Росарио Каррион отправились на поиски ресторанов, которые предлагают новый взгляд на любимую москвичами кавказскую кухню.

Хинкали с мидиями, трюфельный айладж и ткемали из клюквы. Подробности – в программе "The City. Едим".

