21 января, 10:26

Политика

В Латвии пограничники смогут применять взрывные устройства при угрозе вторжения

Фото: ТАСС/ЕРА/VALDA KALNINA

Сотрудники Госпогранохраны Латвии получили разрешение на применение взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно внесенным правительством страны поправкам. Об этом сообщил портал Delfi.

Использовать подобные устройства без разрешения сотрудникам позволено только в случае крайней необходимости, а также при вооруженном вторжении на территорию Латвии или освобождении захваченного пограничного пункта.

Ранее эстонские власти заявили, что три российских пограничника якобы пересекли государственную границу на 20 минут.

Данный инцидент, как указали в Эстонии, усилил обеспокоенность вопросами национальной безопасности в стране. Власти планируют до 2027 года возвести 40-километровый противотанковый ров.

