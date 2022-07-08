Вход и выход на станциях метро Москвы могут ограничить из-за Курбан-байрама

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вход и выход на станциях столичной подземки у мечетей могут ограничить из-за Курбан-байрама. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"9 июля на станциях московского метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама", – отмечается в сообщении.

Горожан попросили быть внимательнее, соблюдать правила пользования метро, а также выполнять требования сотрудников подземки и МВД.

Ранее сообщалось, что по улице Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Капельскому и Выползову переулкам не будет движения с 00:01 до 11:00 9 июля.

Для проезда с 04:00 до 11:00 будут закрыты Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки, а также Большая Татарская улица. А с 05:00 до 10:00 не будет осуществляться движение по улице Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова.