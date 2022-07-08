Движение в Москве ограничат из-за ряда мероприятий

09:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на ряде улиц в Москве будет ограничено в связи с проведением праздника Курбан-байрам, Московского ночного велофестиваля, Ночного забега и Велогонки "Спутник Критериум Кремль", сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Так, по улице Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Капельскому переулку и Выползову переулку не будет движения с 00:01 до 11:00 9 июля.
Для проезда с 04:00 до 11:00 будут закрыты Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки, а также Большая Татарская улица. А с 05:00 до 10:00 не будет осуществляться движение по улице Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова.
С 06:00 до 08:00 будет перекрыт участок Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта. Также с 06:00 и до окончания мероприятия движение ограничат по улицам Москворецкой, Ленивке, Ильинке, Варварке, Яузской, Волхонки, по Устьинской, Кремлевской, Пречистенской набережным, а также по площадям Васильевский Спуск, Старой, Ильинские Ворота, Красной и Лубянскому, Китайгородскому, Соймоновскому проездам.
Кроме того, 9 июля с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения на Лужнецкой и Фрунзенской набережных.
Ранее стало известно, что в выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.
Кроме того, муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил, что празднование Курбан-байрама в этом году пройдет в обычном формате.
По его словам, главной площадкой страны по проведению праздничных богослужений традиционно станет Московская соборная мечеть, где председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет праздничную молитву и обратится к единоверцам с проповедью.
"Это наш город": ночной велофестиваль пройдет в Москве
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