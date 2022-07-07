Гуляющих по Якутску лошадей доставляют на штрафстоянку – мэрия

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Пресс-секретарь мэра Якутска Алексей Соколов рассказал, что разгуливающих по городу лошадей доставляют на штрафстоянку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лошадей, находящихся на свободном выгуле на улицах города Якутска, по заявкам жителей доставляют на штрафстоянку, а хозяева животных возмещают затраты на отлов и транспортировку", – уточнил чиновник.

Ранее в соцсетях появилось видео с лошадьми во дворе жилого дома Якутска. Здесь якобы начал работать собственный бесплатный контактный зоопарк.

В начале июля стало известно, что в Златоусте Челябинской области от хозяйки сбежал северный олень. Животное пытаются спасти местные жители, потому что угрозу для оленя представляют как люди и машины, так и бездомные собаки.