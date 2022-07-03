В Златоусте у местной жительницы сбежал олень

Жители Златоуста в Челябинской области всем городом пытаются поймать северного оленя. Животное убежало от своей хозяйки.

Олень привлек внимание и бездомных собак: теперь перепуганное животное бегает по всем улицам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

