Огненные реки разлились на Сицилии. Там продолжается извержение вулкана Этна. Потоки раскаленной лавы удалось снять с очень близкого расстояния. Для этого операторы проехали примерно три километра вверх по вулкану.

Повышенная активность вулкана наблюдается с конца мая. За его поведением пристально следят специалисты, а спецслужбы готовятся к чрезвычайным ситуациям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

