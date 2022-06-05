Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

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Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистических ракет. Об этом сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Он подчеркнул, что КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет. По словам министра, подобные действия угрожают миру и безопасности Японии и всего международного сообщества.

Кроме того, Киси добавил, что согласно данным, был осуществлен запуск шести баллистических ракет. Максимальная высота полета составила до 100 километров, они пролетели до 400 километров.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализировали южнокорейские военные.

Ранее 25 мая Пхеньян провел три пуска ракет в сторону Японского моря. Все они были осуществлены из района Сунан в северокорейской столице примерно в 06:00, 06:37 и 06:42 по местному времени.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

