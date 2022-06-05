КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря – СМИ

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Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает Yonhap.

Как уточняется, дальность полета, наибольшая высота полета снаряда и другие детали анализируются южнокорейскими военными.

Ранее 25 мая Пхеньян провел три пуска ракет в сторону Японского моря. Все они были осуществлены из района Сунан в северокорейской столице примерно в 06:00, 06:37 и 06:42 по местному времени.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что основной функцией ядерного оружия является предотвращение войны, однако его предназначение не может ограничиваться только этим.

