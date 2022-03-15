На Камчатке активизировался вулкан Безымянный

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На востоке Камчатки активизировался вулкан Безымянный. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Активность вулкана постепенно нарастает. Вероятно, на лавовом куполе выдавливается новая глыба лавы, что сопровождается обрушением небольших лавин", – говорится в сообщении.

Пепловый выброс зафиксировали утром 15 марта. Высота составила до 4,5 тысячи метров. Как сообщили в региональном главке МЧС, пепловый шлейф распространился в западном направлении в сторону Усть-Камчатского муниципального района.

"На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. <...> Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения предупреждают, что в ближайшие несколько дней могут произойти выбросы пепла на высоте до 10–15 километров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что около 150 человек эвакуировали из деревень в районе вулкана Фуэго в Гватемале из-за всплеска его активности. Он произвел несколько мощных выбросов пирокластических потоков, сопровождавшихся излиянием лавы.