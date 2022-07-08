Посольство Великобритании в Москве отказалось менять адрес

Британские дипломаты отказались признать новый адрес своего посольства в Москве. Несмотря на это, теперь здание дипмиссии расположено на площади ЛНР.

Однако на официальном сайте диппредставительства указаны старые координаты, по которым скоро перестанут даже доставлять почту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.