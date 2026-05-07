Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

07 мая, 13:37

Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину за непристойное поведение на детской площадке

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

Росгвардейцы задержали мужчину в подмосковном Ступине за непристойное поведение на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел у детской площадки в селе Семеновское на улице Школьной. Мужчина находился в неадекватном состоянии и демонстрировал гениталии находившимся там девочкам.

Задержанным оказался 36-летний уроженец Центральной Азии. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красногорске был арестован водитель маршрутного автобуса, домогавшийся до 13-летней девочки. В интернете распространились кадры, на которых он пытался залезть под куртку школьницы.

Мужчину задержали при попытке покинуть страну. Ему предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

происшествия

