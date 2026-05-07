Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 14:05

Транспорт

Контролеры поймали 88 безбилетников в рамках рейда у метро "Владыкино"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Контролеры совместно с полицейскими поймали 88 безбилетников в рамках усиленной проверки оплаты проезда у станции метро "Владыкино", которая прошла 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Всего в рамках рейда сотрудники проверили более 2,5 тысячи билетов и доставили в полицию 8 нарушителей.

Как напомнили в ведомстве, стоимость одной поездки по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" составляет всего 75 рублей, тогда как штраф за безбилетный проезд или неправомерное использование социальной карты достигает 5 000 рублей.

"Каждую неделю мы проводим усиленные проверки на самых востребованных маршрутах Москвы. Эти меры способствуют повышению сознательности пассажиров и помогают выявлять нарушителей. Такие мероприятия уже доказали свою эффективность", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, рейд у метро "Владыкино" показал снижение числа безбилетников более чем на 51% по сравнению с прошлым годом. Также Ликсутов призвал пассажиров оплачивать проезд при входе в наземный транспорт, даже если поездка планируется короткой.

В Дептрансе, в свою очередь, напомнили о необходимости пополнения билета заранее, добавив, что для оплаты нужно приложить его к валидатору и дождаться появления на экране зеленой галочки.

Закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте столицы Мосгордума приняла в декабре прошлого года. Ранее санкции за аналогичное правонарушение составляли 2 тысячи рублей, а теперь – уже вышеуказанные 5.

Кроме того, был установлен штраф в размере 1 тысячи рублей за неоплату провоза ручной клади, размеры или количество которой превышают установленные нормы для бесплатного провоза.

