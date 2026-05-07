Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 13:58

В Смоленской области женщину обвинили в реабилитации нацизма после комментария о 9 Мая

Женщину в Смоленской области обвинили в реабилитации нацизма после комментария о Дне Победы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

В суде указали, что действия женщины противоречат моральным нормам, которые направлены на то, чтобы сохранить историческую память о подвиге СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Было установлено, что в апреле 2022 и 2023 годов злоумышленница в одной из соцсетей оставила комментарии, в которых выражала неуважение к обществу, а также показывала свое презрительно-негативное отношение к 9 Мая.

Фигурантку дела признали виновной и приговорили к наказанию в виде 2 лет принудительных работ. Кроме того, у женщины будет удерживаться 5% заработной платы в доход государства, а также она лишена права заниматься администрированием сайтов на 3 года.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.

