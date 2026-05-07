Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 14:01

Общество
Общественник Иванов: православным христианам нельзя заниматься йогой

Общественник рассказал, чем нельзя заниматься православным христианам

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Православным христианам противопоказаны йога, дзен и другие индуистские и буддийские медитативные практики. Об этом в беседе с News.ru заявил председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Он пояснил, что такие практики пошли от язычества, в котором нет личного бога, а есть только "космическое сознание". Подобные техники не позволяют пообщаться с богом и направлены на прекращение деятельности разума, переход в состояние транса.

По словам Иванова, некоторые считают эти практики "оздоровлением", однако они переносят сознание в духовную область, в которой действуют небезразличные к людям силы, "бесы". При этом, добавил общественник, в христианстве тоже есть понятие медитации, но оно означает мысли о боге и чтение Псалтыря.

Ранее клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко назвал мечтание грехом. Он пояснил, что это уводит человека в мир иллюзий и не дает сосредоточиться на конкретных делах. По его словам, лучше заняться строительством дома, посадкой деревьев и воспитанием детей.

обществорелигия

