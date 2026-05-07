The I Paper: Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий"

Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий", которые могут представлять реальную опасность для всей Европы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание The I Paper.

Как утверждают эксперты, длительные боевые действия на территории страны создали благоприятные условия для зарождения и развития опаснейших инфекций, которые при этом нечувствительны к антибиотикам. Сейчас самую большую угрозу представляет бактерия Klebsiella pneumoniae – ежегодно она убивает более 100 тысяч человек по всему миру.

При этом, по словам заведующего хирургическим отделением во Львове Даниила Туркевича, проблема устойчивости микробов к лекарствам становится "все страшнее", а мир вступил в "постантибиотическую эру". При этом кризис усугубляется из-за плохого контроля за инфекциями и экономией препаратов.

Микробиолог Елена Мошинец, в свою очередь, указала на то, что в больницах Киева не хватает медсестер – на 30 пациентов приходится один сотрудник. Она также призналась, что однажды пациенту с абсцессом печени дали единственный антибиотик, который был в наличии, хотя он "полностью неэффективен".

Если украинские власти не усилят эпидемический надзор, инфекции с украинских полей сражений могут перекинуться на всю Европу, предупредил содиректор центра при Королевском колледже Лондона Ричард Салливан.

О том, что военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам, стало известно еще в конце 2023 года. Сообщалось, что из-за продолжающихся боевых действий больницы на Украине боролись с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний. Кроме того, из-за конфликта распространялись антибиотикорезистентные бактерии.

