INN: найденные у ВСУ супербактерии угрожают безопасности ЕС

Фото: 123RF.com/olegdudko

Распространение супербактерий, найденных у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожает безопасности Евросоюза (ЕС). Об этом заявил гендиректор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер в статье для портала Innovation News Network, сообщает aif.ru.

Эксперт напомнил, что еще с начала СВО устойчивые к антибиотикам патогены поражали как военнослужащих, так и гражданское население. Спустя почти четыре года ситуация продолжает ухудшаться.



Скиннер сослался на исследование Сумского государственного университета, которое выявило резистентность ко множеству видов антибиотиков у 85% изученных инфекций у раненных солдат ВСУ.

Обычно возбудителем является супербактерия Acinetobacter baumannii, которую трудно излечить. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее критической угрозой. Также в рамках исследования удалось найти случаи инфицирования штаммом Klebsiella pneumoniae.

Подобные инфекции, по словам специалиста, уже приводят к смертям на Украине. Их распространение угрожает и европейскому здравоохранению. Поэтому странам ЕС нужно продолжать инвестиции в разработку новых антибиотиков, резюмировал Скиннер.

В частности, Великобритания и Италия уже начали работу по стимулированию инвестиций в создание новых антибиотиков, а Европейский союз приближается к завершающей стадии принятия фармацевтического законодательства, включающего систему исследований антибактериальных препаратов.

О том, что военнослужащие ВСУ массово заражаются инфекционными заболеваниями, устойчивыми к антибиотикам, стало известно еще в конце 2023 года. Сообщалось, что из-за продолжающихся боевых действий больницы на Украине боролись с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний. Кроме того, из-за конфликта распространялись антибиотикорезистентные бактерии.

