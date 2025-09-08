Медведев заявил о биологической угрозе от недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Недружественные государства могут занести опасные виды растений и микроорганизмов на территорию России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам, пишет "Газета.ру".

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с климатическими изменениями и глобальным потеплением на Земле.

"Один из них – распространение чужеродных видов растений и животных за пределы их обычных мест обитания. Речь идет в том числе о возбудителях и переносчиках тяжелых инфекционных болезней, насекомых-вредителях, сорных растениях", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, такие инвазивные виды живых организмов наносят большой ущерб экономике многих стран. Преднамеренное занесение подобных растений и микроорганизмов в Россию некоторые государства рассматривают как способ биологической борьбы.

Медведев подчеркнул, что следует направить усилия на обеспечение безопасности в этой сфере.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа примет меры в отношении биолабораторий на Украине. По словам дипломата, этот вопрос требует особого внимания. Вместе с тем российская сторона остается открытой к диалогу с американской стороной по данному вопросу.

