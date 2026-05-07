Arkeonews: нетронутую древнеримскую гробницу возрастом около 1 800 лет нашли в Хорватии

В хорватском городе Винковци археологи при реконструкции рынка наткнулись на древнеримский некрополь, в котором сохранилась нетронутой кирпичная гробница. О результатах раскопок сообщил журнал Arkeonews.

Всего исследователи насчитали на участке 44 захоронения, 19 из которых уже изучили. В запечатанной гробнице, до которой не добрались грабители, покоился мужчина, умерший в возрасте 40–45 лет. Скелет сохранился относительно хорошо, и теперь антропологи планируют выяснить подробности о его здоровье, питании, физических нагрузках и погребальном обряде.

У правой стопы усопшего лежал железный предмет, а в районе правого плеча – фрагмент бронзы. Однако специалисты подчеркнули, что ценность открытия не в богатстве содержимого, а в герметичности захоронения. Из более чем двухсот кирпичных могил, найденных в регионе ранее, лишь две не были разграблены.

На остальной территории некрополя археологам попались более привычные артефакты римской эпохи, в том числе стеклянные сосуды-лакримарии, фибулы и другие мелкие предметы. Предварительно, захоронения относят к II–III векам нашей эры.

Ранее в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы.