Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 13:19

Наука
Главная / Новости /

Arkeonews: нетронутую древнеримскую гробницу возрастом около 1 800 лет нашли в Хорватии

Нетронутую древнеримскую гробницу возрастом около 1 800 лет нашли в Хорватии

Фото: depositphotos/krugloff​

В хорватском городе Винковци археологи при реконструкции рынка наткнулись на древнеримский некрополь, в котором сохранилась нетронутой кирпичная гробница. О результатах раскопок сообщил журнал Arkeonews.

Всего исследователи насчитали на участке 44 захоронения, 19 из которых уже изучили. В запечатанной гробнице, до которой не добрались грабители, покоился мужчина, умерший в возрасте 40–45 лет. Скелет сохранился относительно хорошо, и теперь антропологи планируют выяснить подробности о его здоровье, питании, физических нагрузках и погребальном обряде.

У правой стопы усопшего лежал железный предмет, а в районе правого плеча – фрагмент бронзы. Однако специалисты подчеркнули, что ценность открытия не в богатстве содержимого, а в герметичности захоронения. Из более чем двухсот кирпичных могил, найденных в регионе ранее, лишь две не были разграблены.

На остальной территории некрополя археологам попались более привычные артефакты римской эпохи, в том числе стеклянные сосуды-лакримарии, фибулы и другие мелкие предметы. Предварительно, захоронения относят к II–III векам нашей эры.

Ранее в ходе реставрационных работ в старинной усадьбе палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве археологи нашли расколотый чернолощеный кувшин и свыше 20 тысяч монет из белого металла XVI–XVII веков. Находка была обнаружена при вскрытии полов второго этажа. Монеты прекрасно сохранились, на них отчетливо видны штампы.

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика