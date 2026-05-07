Vientiane Times: президент Лаоса посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит вместе с делегацией посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает газета Vientiane Times, ссылаясь на МИД страны.

В ведомстве отметили важность предстоящих мероприятий. Там также добавили, что поездка покажет, насколько прочны отношения между Москвой и Вьентьяном.

В МИД республики напомнили, что Россия и Лаос уже на протяжении многих лет сотрудничают в сферах образования, торговли и обороны, а президенты стран часто встречаются и обсуждают стратегическое партнерство.

Также в Москву для празднования 9 Мая прилетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С ним Россию посетит и вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

В Кремле до этого сообщили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые прибудут на парад Победы в 2026 году. Однако российская сторона будет рада присутствию лидеров дружественных стран.