Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 13:19

Политика
Главная / Новости /

Vientiane Times: президент Лаоса посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве

Президент Лаоса посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит вместе с делегацией посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает газета Vientiane Times, ссылаясь на МИД страны.

В ведомстве отметили важность предстоящих мероприятий. Там также добавили, что поездка покажет, насколько прочны отношения между Москвой и Вьентьяном.

В МИД республики напомнили, что Россия и Лаос уже на протяжении многих лет сотрудничают в сферах образования, торговли и обороны, а президенты стран часто встречаются и обсуждают стратегическое партнерство.

Также в Москву для празднования 9 Мая прилетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С ним Россию посетит и вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.

В Кремле до этого сообщили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые прибудут на парад Победы в 2026 году. Однако российская сторона будет рада присутствию лидеров дружественных стран.

Торжественный парад в честь Дня Победы на Красной площади пройдет без военной техники

Читайте также


политикаДень Победы

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика