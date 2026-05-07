Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 14:39

Политика

Захарова обвинила Армению в нарушении обещания не предпринимать шаги против РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Армения нарушила обещание не предпринимать шаги против России. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя события саммита Армения – ЕС в Ереване, на котором присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Дипломат напомнила, что армянское руководство в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет действовать против российской стороны.

"Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний", – сказала представитель МИД.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под "покровительством" России и не нуждается в нем. Он обвинил Москву в том, что та якобы бросила Ереван, а также поддержал демократический путь, на который встала Армения с приходом к власти премьер-министра Никола Пашиняна.

